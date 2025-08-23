Llevar a la mascota al veterinario no debería ser un evento traumático o cargado de tensión, sino más bien todo lo contrario.

Una de las claves principales es no esperar a que el animal esté enfermo para llevarlo al consultorio, ya que es una práctica muy usual en la mayoría de los dueños de mascotas.

“La visita al consultorio debe ser un paseo como cualquier otro, no se debe llevar solo cuando está enfermo, hablemos con el doctor para que le pueda dar premios, subirlo a la mesa sin problema y que se devuelva a la casa feliz”, aseguró Mary Freimann, médico veterinario.

Otro punto fundamental es el contacto físico desde temprana edad, principalmente por otras personas para que el animal se acostumbre a que no sean solamente los que conforman el hogar.

“Acostumbremos a la mascota a ser tocada y manipulada desde pequeña, siempre y cuando se haga de una forma positiva, tocarle las patas o las uñas por ejemplo, y posteriormente le podemos dar un premio”, compartió.

Así, cuando llegue el momento de una revisión médica, no lo verá como una invasión o amenaza por parte de algún desconocido.

“En caso de que el animal se encuentre en un estado de estrés muy elevado, hay que tratar de reducírselo usando algunas hormonas antiestrés antes de la visita”, citó.

Incluso la doctora compartió que en caso de que el animal tenga un temperamento alto o sea bravo, debe ser corregido por algún experto en comportamiento o conducta animal, como lo puede ser un etólogo.

Estas prácticas, simples pero efectivas, pueden cambiar completamente la relación que tenga el animal con su médico de confianza.

Más que una obligación, visitar al veterinario puede convertirse en una experiencia segura y hasta placentera para el peludo de la casa.