Clausurarán restaurantes que permitan bailar

La prohibición absoluta de actividades bailables en restaurantes y la posibilidad de ejecutar clausuras inmediatas por 24 horas forman parte de los cambios que pretende una nueva normativa aprobada en la Municipalidad de San José para regular la vida nocturna y el comercio en la capital.

Con la aprobación inicial del Concejo Municipal, el Proyecto de Reglamento de Espectáculos Públicos define categorías estrictas de licencias para las actividades nocturnas y estipula que en los restaurantes únicamente se permitirán presentaciones de música en vivo, DJ o karaoke como un servicio complementario, “siempre que no impliquen actividad bailable, consumo mínimo, cover, reservación obligatoria, cobro de admisión o modalidades propias de salones de baile, clubes nocturnos o discotecas”.

Además de las restricciones físicas, el texto introduce valoraciones éticas para el otorgamiento de permisos relacionados con espectáculos como conciertos, presentaciones y actividades similares. Asimismo, señala que queda absolutamente prohibido realizar cualquier función que “atente contra la ley, la moral, las buenas costumbres, la seguridad, el orden público o el interés público nacional o local”.

La propuesta ha generado una marcada división de criterios entre los regidores josefinos respecto a su impacto y legalidad. Brandon Guadamuz, del Partido Frente Amplio, enfatizó la necesidad de proteger el derecho al descanso de los residentes, por lo que justificó su voto a favor del reglamento.

“La intención es que pueda haber un buen balance entre el comercio y las viviendas. El comercio necesita hacer espectáculos públicos, pero los vecinos necesitan poder dormir en las noches”, señaló el edil, quien agregó que el reglamento es un paso necesario para establecer reglas claras que permitan la convivencia pacífica en zonas donde el ruido excesivo afecta la salud de la ciudadanía.

Por su parte, el regidor Juan Diego Gómez, de Más San José, cuestionó la proporcionalidad del reglamento y advirtió sobre una “discrecionalidad excesiva” y una posible restricción a la libertad de empresa.

Gómez argumentó que “se quiso meter dentro del articulado un tema de discrecionalidad excesiva al incluso hablar de conceptos como oportunidad, conveniencia, interés público y moral, cuando no estamos mediante un reglamento definiendo ese tipo de conceptos”.

El régimen sancionatorio también contempla multas severas para quienes intenten evadir el impuesto del 5% establecido por la Ley 6844. El reglamento estipula que, ante la comprobación de la evasión o del impago, se impondrá una “multa igual a diez veces el monto dejado de pagar”, calculada con base en una estimación de oficio sustentada en el aforo y la venta proyectada de entradas.

Consultas o quejas

La Municipalidad de San José, tras la intervención del regidor Guadamuz, habilitó el correo de la Gerencia Municipal para que los patentados puedan expresar sus opiniones con respecto al reglamento; eso a la dirección [email protected]

El documento deberá ser ratificado por el Concejo Municipal, y publicado dos veces en el Diario Oficial La Gaceta.