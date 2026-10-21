Clausuran gimnasio dentro del nuevo Rosabal Cordero

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Municipalidad de Heredia y el Ministerio de Salud procedieron a la clausura del gimnasio Smart Fit, ubicado en el cuarto piso del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

El Gobierno Local florense confirmó a Grupo Extra que la medida responde al “incumplimiento de diversos requisitos administrativos, técnicos y sanitarios aplicables para el funcionamiento del establecimiento”.

Entre los principales motivos del cierre destaca el vencimiento de la licencia municipal otorgada por la Municipalidad de Heredia. Según informaron las autoridades, el establecimiento no presentó la solicitud de renovación correspondiente cumpliendo con las exigencias requeridas.

Según la entidad municipal, la falta de patente municipal se suma la suspensión del Permiso Sanitario de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud.

“La clausura del gimnasio Smart Fit, ubicado en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, obedece a que la licencia otorgada por la Municipalidad de Heredia venció y el establecimiento no presentó la solicitud de renovación con el cumplimiento de los requisitos correspondientes”, comunicó el Gobierno Local.

Imagen con fines ilustrativos.

Esta entidad giró una orden sanitaria ante presuntas inconsistencias y faltas técnicas “relacionadas con las condiciones de accesibilidad, los requisitos sanitarios, la seguridad humana y la regularidad de las obras constructivas”, de acuerdo con la versión municipal.

El local comercial se encuentra situado en una infraestructura que se mantiene aún sin terminar, específicamente en el cuarto piso del nuevo recinto deportivo.

Las acciones ejecutadas por las instituciones se realizaron “en el marco estricto de sus competencias legales”, anunció la autoridad municipal.

La reapertura estará sujeta a que la empresa regularice su situación administrativa, técnica y sanitaria ante los entes correspondientes, según concluyó la Municipalidad.

Grupo Extra contactó al gimnasio para conocer su posición, al respecto, se indicó que la consulta sería remitida a la gerencia. Al cierre de edición no se recibió respuesta.

Por otra parte, este medio intentó conocer la postura del Herediano como administrador del recinto; sin embargo, no se recibió respuesta desde la institución al cierre de la nota.