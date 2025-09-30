El mediocampista del Club Sport Cartaginés Claudio Montero, no olvida sus raíces mientras se formaba en divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense.

Montero dejó claro su compromiso con la escuadra brumosa en la antesala de la vuelta de cuartos de final en Copa Centroamericana ante Olimpia de Honduras; sin embargo, mantiene el amor por los colores rojinegros y no cierra la puerta a un regreso.

“Trato de vivir el momento, si en algún futuro toca pues toca. En su momento dije que era liguista, sigo siendo liguista. Ahora me toca apoyar a Cartago, muero por Cartago. La afición me apoya, por ahora estoy en Cartago y toca defender estos colores”, señaló.

El enganche de 19 años se mostró optimista previo al juego del Cartaginés en suelo hondureño, serie en la que los blanquiazules están abajo en el marcador (2-1) y, pese a no descartar volver al equipo que lo formó, su enfoque es destacar vestido de azul.

“(Carevic) Me dice que esté muy tranquilo, que disfrute cada momento. Ahorita estoy enfocado en Cartago, en hacer un buen paso por acá, estoy muy contento”, dijo Montero.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra

