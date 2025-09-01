Claudio Alpízar encabezará al Partido Esperanza Nacional en ambas papeletas para las elecciones del 2026. Además de ser el candidato presidencial, el politólogo liderará la lista de diputados por San José.

El aspirante quedó ratificado este fin de semana por la asamblea general de la agrupación, en un espacio que, según se calificó, se distinguió por la transparencia y por ser de puertas abiertas a la ciudadanía.

“Este candidato hablará con vehemencia profunda, pero con educación; será duro contra la desigualdad, pero sin burlarse ni reírse de las personas ni del adversario. Protegerá y hará crecer al partido para que no sea un taxi donde cualquiera se sube o una franquicia electoral que cualquiera alquila para intereses personales y no nacionales”, afirmó Alpízar.

Figuras con experiencia legislativa

Dentro de la nómina legislativa destacan dos figuras con experiencia parlamentaria. En Alajuela, la papeleta la encabeza Luis Ramírez Ramírez, diputado entre 2002 y 2006 por Liberación Nacional.

En Heredia, el segundo lugar lo ocupa Marlene Madrigal Flores, legisladora entre 2014 y 2018 por el Partido Acción Ciudadana.

Por su parte, los militantes de la agrupación eligieron a Aura Martínez, Giselle Gutiérrez, Carlos Hernández y Lupita Ramírez para encabezar las papeletas de Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón, respectivamente.