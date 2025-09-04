La inteligencia artificial llegó a los restaurantes y KFC Costa Rica lo está demostrando.

La empresa presentó a Claudia, una humana digital creada con inteligencia artificial (IA), que ayudará a capacitar mejor a los colaboradores y mejorar el servicio al cliente.

Claudia es una figura virtual en 3D, con aspecto realista y voz humana, que ya se está probando en algunos restaurantes seleccionados del país.

Fotografía: Cortesía

¿Quién es Claudia?

Claudia es una herramienta de formación interna desarrollada con inteligencia artificial, diseñada para mejorar la capacitación operativa y fomentar una cultura de servicio sólida.

Con apariencia hiperrealista y voz humana, interactúa de forma natural con los colaboradores a través de tablets, guiándolos en temas clave como atención al cliente y preparación de productos.

Su enfoque personalizado permite adaptar cada sesión al ritmo del usuario, lo cual facilita un aprendizaje efectivo y accesible.

Según Jonathan Van Brunt, gerente de operaciones de KFC Costa Rica detalla.

“La tecnología nos brinda la oportunidad de transformar la manera en que desarrollamos y acompañamos a nuestros equipos. Con Claudia, estamos incorporando una herramienta innovadora que refuerza nuestra cultura de servicio y permite capacitar de forma más dinámica y eficiente a nuestros colaboradores”.

Esta iniciativa forma parte del programa “En KFC Chineamos a los Clientes”, creado para hacer de la experiencia al cliente una prioridad estratégica.

El plan es que para el 2026, todos los KFC de Costa Rica cuenten con esta herramienta tecnológica.