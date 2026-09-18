Claudia Dobles y Salvador Padilla no participaron en más de la mitad de las votaciones de Jornadas 4-3

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles encabeza la lista de legisladores con mayor cantidad de no participación durante las votaciones de las más de 4 mil mociones del proyecto de Jornadas Excepcionales, mejor conocidas como “Jornadas 4-3”.

Según un conteo con base en los resultados de las votaciones, Dobles no participó en 2.478, lo que quiere decir que solamente votó en el 39.50% del total, equivalente a 1.618 ocasiones.

Grupo Extra consultó al despacho de comunicación de Dobles sobre las razones de su nivel de participación, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Según los datos, su participación disminuyó conforme avanzó el trámite. En las 1.684 mociones de fondo votó 750 veces (44,54%) y no participó en 934. En las 2.412 revisiones participó únicamente en 868 (35,99%) y no lo hizo en 1.544.

Diputada Claudia Dobles. Foto: Mauricio Aguilar.

Kristel Ward, diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), registra la menor participación, pues únicamente votó en 543. Sin embargo, en su caso, la baja participación se explica porque la legisladora estuvo con licencia de maternidad durante parte de la discusión.

Padilla: labor va más allá de la curul

El otro caso es el del diputado del Partido Liberación Nacional, Salvador Padilla, quien participó en 1.870 votaciones, un 45,65%, y no lo hizo en 2.226, equivalente al 54,35%.

Consultado por Grupo Extra, el legislador defendió que el trabajo de un diputado no se limita a su presencia en el Plenario.

“Este diputado tiene claro que la labor legislativa va mucho más allá de estar sentado en una curul. Una diputación también significa estar en el territorio, escuchar a las comunidades y dar seguimiento a sus necesidades”, respondió.

Salvador Padilla. Foto: Mauricio Aguilar.



Padilla indicó que ha mantenido una agenda tanto nacional como en Cartago, particularmente con el sector agropecuario y comunidades, además de trabajar en iniciativas relacionadas con la modernización de JASEC, paridad en la Corte Suprema de Justicia y materia energética.

“Mi objetivo es brindar soluciones concretas, dar resultados y ejercer la diputación con responsabilidad, sentido de servicio público y cercanía con la gente”, agregó.

Después de estos tres legisladores, ningún otro diputado supera el 50% de no participación. Edgardo Araya, del Frente Amplio, es el siguiente, con 1.918 votaciones sin participación, equivalentes a un 46,83% del total.