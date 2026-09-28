Claudia Dobles responde a denuncia por violencia política

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, reaccionó a la denuncia presentada en su contra por la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel por supuesta violencia política de género.

“La diputada Martha Esquivel puso una denuncia en contra mía por violencia política de género. Por respeto a la confidencialidad y al proceso, no me puedo referir por el fondo de esa denuncia, pero por supuesto que estoy en absoluta disposición de que se investigue. Sí, me parece importante aclarar dos temas”, señaló Dobles.

La legisladora aseguró que la violencia política existe, pero que no toda crítica hacia una mujer puede ser catalogada como “violencia política de género”.

La diputada Marta Esquivel. Foto: Archivo.

“Nosotros, los y las funcionarias públicas, ejercemos una responsabilidad de rendir cuentas, de poder responder a las preguntas que se nos hacen por nuestras actuaciones, independientemente de nuestro género”, refirió.

A la vez cuestionó al PPSO por, según ella, utilizar mecanismos legítimos en contra de críticos para silenciar.

“Esto no solamente cercena nuestra libertad de expresión, sino que también debilita nuestra democracia. Una democracia robusta requiere de transparencia, rendición de cuentas y crítica responsable hacia las instituciones o hacia cualquier funcionario o funcionaria pública”, puntualizó.

Durante la sesión del Plenario del pasado jueves, la Gerencia General de la Asamblea Legislativa entregó a cada diputado un sobre con documentación identificada como “confidencial”.

Grupo Extra conoció que el contenido estaría relacionado con denuncias por presunta violencia política que involucran al diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, y a la legisladora de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles.

En el caso de Dobles, la denuncia habría sido presentada por la diputada oficialista Marta Esquivel, según indicaron las fuentes consultadas.