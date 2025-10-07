Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana, pidió, a pesar de las dudas, avanzar con el proyecto del Tren Eléctrico para Pasajeros, aunque advirtió que se debe bajar el costo de los pasajes.

Según explicó la exprimera dama, las 2 principales preocupaciones son la eliminación de pasos a desnivel y lo que terminarían pagando los usuarios que viajen diariamente de Heredia a Cartago o viceversa.

“No podemos tener una tarifa que deje por fuera a tanta gente, pero yo espero que el proyecto avance, nosotros en 2022 ya teníamos una precalificación, ahora lo atrasan y lo dejan como estaba en el 2020”, subrayó Dobles.

La aspirante comparó el proyecto actual con la iniciativa presentada por la administración de Carlos Alvarado, cuestionando que la disminución de líneas, el precio final y la cantidad de kilómetros no generará el mismo impacto positivo en la población.

Además, resaltó que existen dudas con el tema de plazos, ya que se debe presentar el expediente a la Asamblea Legislativa y quedan pocos meses para finalizar la gestión del actual Congreso.