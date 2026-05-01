La diputada de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, compartió este viernes sus primeras imágenes desde la Asamblea Legislativa, donde mostró el despacho que ocupará durante el nuevo período legislativo y aseguró que inicia funciones con entusiasmo y compromiso.

Mediante un video difundido en redes sociales, Dobles enseñó parte de la oficina asignada.

“Esta va a ser mi oficina y se las voy a enseñar un poquito”, comentó al ingresar al recinto.

Dobles afirmó que asume el cargo con la responsabilidad de representar a quienes respaldaron su candidatura y con la intención de aportar al diálogo parlamentario.

“Muy contenta de empezar, muy comprometida con trabajar duro”, expresó.

Además, sostuvo que promoverá discusiones marcadas por el respeto y el intercambio de ideas.

“Muy comprometida con un debate de altura, de respeto, pero también de muchísimas propuestas”, añadió.

La diputada señaló que también defenderá las causas y principios por los que solicitó el respaldo ciudadano durante la campaña electoral, mientras se prepara para el inicio formal de labores legislativas.