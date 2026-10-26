Claudia Dobles integrará comisión que investigará financiamiento político

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, será la representante de las fracciones unipersonales en la comisión especial que investigará los presuntos nexos políticos y posibles delitos relacionados con el financiamiento de partidos políticos en las campañas electorales de 2022 y 2026.

La comisión corresponde al expediente 25.833 y tendrá como objetivo investigar posibles acciones de evasión fiscal, legitimación de capitales y narcotráfico vinculadas con el financiamiento de agrupaciones políticas durante ambos procesos electorales.

El foro legislativo se instalará el martes cinco minutos después de la sesión del Plenario.

Foto: Mauricio Aguilar.

PPSO tendrá mayoría

De momento, la integración quedaría conformada por cinco diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO): José Miguel Villalobos, Antonio Barzuna, Wilson Jiménez, Cindy Blanco y Kattya Mora.

Por el Partido Liberación Nacional (PLN) participarían Ronald Campos y Janice Sandí, mientras que el Frente Amplio (FA) tendrá como representante a Sigrid Segura.

Dobles completaría la conformación de nueve legisladores al asumir la representación correspondiente a las fracciones unipersonales.

La comisión tendrá entre sus tareas analizar eventuales vínculos entre estructuras de financiamiento político y actividades ilícitas, así como posibles relaciones con evasión tributaria, legitimación de capitales, narcotráfico y actores extranjeros durante las campañas electorales.