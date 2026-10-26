Claudia Dobles integrará comisión que investigará financiamiento político

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, será la representante de las fracciones unipersonales en la comisión especial que investigará los presuntos nexos políticos y posibles delitos relacionados con el financiamiento de partidos políticos en las campañas electorales de 2022 y 2026.
La comisión corresponde al expediente 25.833 y tendrá como objetivo investigar posibles acciones de evasión fiscal, legitimación de capitales y narcotráfico vinculadas con el financiamiento de agrupaciones políticas durante ambos procesos electorales.
El foro legislativo se instalará el martes cinco minutos después de la sesión del Plenario.
De momento, la integración quedaría conformada por cinco diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO): José Miguel Villalobos, Antonio Barzuna, Wilson Jiménez, Cindy Blanco y Kattya Mora.
Por el Partido Liberación Nacional (PLN) participarían Ronald Campos y Janice Sandí, mientras que el Frente Amplio (FA) tendrá como representante a Sigrid Segura.
Dobles completaría la conformación de nueve legisladores al asumir la representación correspondiente a las fracciones unipersonales.
La comisión tendrá entre sus tareas analizar eventuales vínculos entre estructuras de financiamiento político y actividades ilícitas, así como posibles relaciones con evasión tributaria, legitimación de capitales, narcotráfico y actores extranjeros durante las campañas electorales.