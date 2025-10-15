La candidata presidencial, Claudia Dobles, pidió la renuncia de Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, argumentando que ha sido incapaz de solventar la crisis de violencia que atraviesa el país.

Además, llamó a los demás candidatos sumarse a la solicitud, añadiendo también la renuncia del viceministro Manuel Jiménez Steller por supuestas irregularidades cometidas cuando fue juez de la República.

Foto: Issac Villalta.

“Estamos pidiendo la salida de don Mario porque ha sido incapaz de contener la inseguridad, ante esta crisis nosotros no podemos tener un ministro que es lo absolutamente incapaz” aseguró Dobles.

También, presentó una serie de medidas las cuales empezaría a aplicar desde el día uno de su eventual gobierno, las cuales van orientadas a la liberación de mayores recursos para la lucha contra la delincuencia.

Foto: Issac Villalta.