La candidata presidencial Claudia Dobles calificó como positiva la asamblea nacional que definió la nómina de su partido para los comicios.

Destacó que el evento se caracterizó por una amplia y respetuosa participación democrática. Dobles defendió la coalición entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Social Demócrata (PSD), una alianza que según ella responde a la necesidad de sumar talentos ante un panorama fragmentado.

La aspirante aseguró que el PAC se encuentra unido y con claridad sobre sus objetivos.