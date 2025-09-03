La candidata presidencial por la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, cuestionó en un comunicado este miércoles al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por la situación de inseguridad que vive el país y la ola de homicidios.

La ex primera dama recuerda, en un nuevo video, palabras del mandatario que en varias ocasiones ha señalado que el aumento de asesinatos se debe a una guerra entre bandas criminales.

“Nosotros lo que estamos viviendo es una guerra entre pandillas criminales que se han armado y que se matan entre ellos por territorio para vender drogas al detalle”, dijo Chaves en marzo del 2024.

Pero Dobles recuerda que según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cantidad de víctimas colaterales de homicidios pasó de 18 en 2022, a 55 en 2024. Este aumento, de más del 200%, en tan solo dos años, enciende las alarmas sobre la violencia que afecta a comunidades enteras.

“Esta cifra nos confirma que no, no es que se matan entre ellos como nos han hecho creer. Para nosotros, estas cifras representan vidas: vidas de personas inocentes ante esta ola de violencia que debemos detener”, expresó Dobles.

Propuesta

La candidata establece la siguiente propuesta en materia de seguridad:

1. Coordinación policial: Establecer un centro único de inteligencia para compartir información entre todas las fuerzas policiales, retomar los megaoperativos como despliegues masivos en las zonas más golpeadas por el crimen, devolver el rol central a la Policía de Control de Drogas (PCD), y al Servicio Nacional de Guardacostas en la lucha contra el narcotráfico, y fortalecer alianzas con gobiernos amigos.

2. Más policías y mejores condiciones: Incrementar en 4.000 el número de efectivos policiales y dotarlos con los recursos necesarios —patrullas, motos, chalecos y radios—, además de garantizar justicia salarial.

3. Tecnología avanzada: Incorporar sensores, drones, sistemas de información, interoperabilidad entre delegaciones y centros de inteligencia, con apoyo de inteligencia artificial para combatir el crimen organizado.

4. Leyes modernas: Actualizar la legislación en materia de ciberseguridad, hackeo, criptomonedas y el uso de inteligencia artificial en actividades criminales.

5. Prevención comunitaria: Crear más Centros Cívicos por la Paz sin paredes, y fortalecer los ya existentes, robustecer la estrategia Sembremos Seguridad para articular acciones preventivas entre policía, gobiernos locales y comunidades, y dirigir programas en centros educativos de zonas de alto riesgo junto al Ministerio de Educación Pública (MEP), y la Fuerza Pública.

“Basta ya. La violencia se combate con firmeza, y también con prevención. Necesitamos devolver la paz a nuestros barrios y que cada familia se sienta protegida. No perdamos más tiempo”, subrayó la candidata.

Para la realización del video no se lastimó ningún animal. Las tomas correspondientes al pájaro, se realizaron con inteligencia artificial, aclaró la tendencia de la candidata.