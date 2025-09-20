La candidata presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudia Dobles Camargo, anunció sus candidatos a diputaciones para las elecciones de febrero 2026.
Para San José:
- Segundo lugar: Alexander Solís Delgado.
- Más de 25 años de experiencia en gestión del riesgo, salud pública y emergencias.
- Expresidente de la CNE.
- Ha dirigido más de 275 proyectos de reconstrucción tras huracanes, inundaciones y sismos que beneficiaron a 2 millones de personas en todo el país.
- Ha representado a Costa Rica y Centroamérica en foros internacionales y participado en misiones de ayuda en varios países de la región.
Cuarto lugar: Fabián Solano Fernández.
- Presidente del Partido Acción Ciudadana.
- Politólogo con experiencia en gestión pública y cooperación internacional.
- Ex Viceministro de Gestión Estratégica en el Ministerio de Justicia y Paz.
- Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica.
- Cuenta con posgrado en la Universidad de Barcelona.
Para Alajuela:
- Primer lugar: Sergio Alfaro Salas.
- Exministro de la Presidencia, exdiputado y ex embajador.
- Abogado, notario público y consultor con más de 25 años de experiencia profesional y académica.
- Expresidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS).
- Fue diputado de la República en el periodo 2007-2010.
Para Heredia:
- Primer lugar: Boris Ramírez Vega.
- Periodista y comunicador con más de tres décadas de experiencia en medios, docencia y gestión pública.
- Expresidente Ejecutivo del Sinart.
- Exdirector de Comunicación del Gobierno de la República.
- Ha ejercido como asesor legislativo, profesor universitario y conductor de reconocidos programas de radio y televisión, además de ocupar puestos de liderazgo en medios nacionales.