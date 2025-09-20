La candidata presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudia Dobles Camargo, anunció sus candidatos a diputaciones para las elecciones de febrero 2026.

Para San José:

Segundo lugar: Alexander Solís Delgado.

Más de 25 años de experiencia en gestión del riesgo, salud pública y emergencias.

Expresidente de la CNE.

Ha dirigido más de 275 proyectos de reconstrucción tras huracanes, inundaciones y sismos que beneficiaron a 2 millones de personas en todo el país.

Ha representado a Costa Rica y Centroamérica en foros internacionales y participado en misiones de ayuda en varios países de la región.

Cuarto lugar: Fabián Solano Fernández.

Presidente del Partido Acción Ciudadana.

Politólogo con experiencia en gestión pública y cooperación internacional.

Ex Viceministro de Gestión Estratégica en el Ministerio de Justicia y Paz.

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica.

Cuenta con posgrado en la Universidad de Barcelona.

Para Alajuela:

Primer lugar: Sergio Alfaro Salas.

Exministro de la Presidencia, exdiputado y ex embajador.

Abogado, notario público y consultor con más de 25 años de experiencia profesional y académica.

Expresidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Fue diputado de la República en el periodo 2007-2010.

Para Heredia: