La ex primera dama, Claudia Dobles, apostó por 2 exjerarcas en administraciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) como candidatos a la vicepresidencia de la República.

El primer lugar lo ocupa Andrea Centeno, quien fue presidenta ejecutiva de Japdeva durante la administración Alvarado Quesada, mientras que la fórmula la completa Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura en el Gobierno de Luis Guillermo Solís.

Foto: Jorge Castillo. Foto: Jorge Castillo.

“Todas las decisiones que se están tomando durante la campaña, incluida la fórmula presidencial, es respetando una hoja de ruta que hemos trabajado de manera conjunta, una hoja de ruta que quiere cerrar estas brechas urbanos rurales, que quiere cerrar brechas de género”, subrayó Dobles.

Según explicó la candidata, la selección de Arauz, corresponde a tratar de resolver las problemáticas que atraviesa el país en el sector agro.

