Clasificaciones del Mundial de F1 antes del Gran Premio de Japón

Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes de la disputa de viernes a domingo en el circuito de Suzuka del Gran Premio de Japón, tercera carrera del curso 2026 (de un total de 22 tras la cancelación de Baréin y Arabia Saudita por la guerra en Oriente Medio):
Clasificación del Mundial de pilotos:
- 1. George Russell (GBR) 51 puntos
- 2. Kimi Antonelli (ITA) 47
- 3. Charles Leclerc (MON) 34
- 4. Lewis Hamilton (GBR) 33
- 5. Oliver Bearman (GBR) 17
- 6. Lando Norris (GBR) 15
- 7. Pierre Gasly (FRA) 9
- 8. Max Verstappen (NED) 8
- 9. Liam Lawson (NZL) 8
- 10. Arvid Lindblad (GBR) 4
- 11. Isack Hadjar (FRA) 4
- 12. Oscar Piastri (AUS) 3
- 13. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
- 14. Carlos Sainz Jr (ESP) 2
- 15. Franco Colapinto (ARG) 1
- 16. Esteban Ocon (FRA) 0
- 17. Alexander Albon (THA) 0
- 18. Nico Hülkenberg (GER) 0
- 19. Sergio Pérez (MEX) 0
- 20. Valtteri Bottas (FIN) 0
- 21. Fernando Alonso (ESP) 0
- 22. Lance Stroll (CAN) 0
Clasificación del Mundial de constructores:
- 1. Mercedes 98 puntos
- 2. Ferrari 67
- 3. McLaren-Mercedes 18
- 4. Haas-Ferrari 17
- 5. Red Bull 12
- 6. Racing Bulls-Red Bull 12
- 7. Alpine-Mercedes 10
- 8. Audi 2
- 9. Williams-Mercedes 2
- 10. Cadillac-Ferrari 0
- 11. Aston Martin-Honda 0