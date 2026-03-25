Clasificaciones del Mundial de F1 antes del Gran Premio de Japón

Este fin de semana se disputa la tercer carrera del 2026

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Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes de la disputa de viernes a domingo en el circuito de Suzuka del Gran Premio de Japón, tercera carrera del curso 2026 (de un total de 22 tras la cancelación de Baréin y Arabia Saudita por la guerra en Oriente Medio):

Clasificación del Mundial de pilotos:

  • 1. George Russell (GBR) 51 puntos
  • 2. Kimi Antonelli (ITA) 47
  • 3. Charles Leclerc (MON) 34
  • 4. Lewis Hamilton (GBR) 33
  • 5. Oliver Bearman (GBR) 17
  • 6. Lando Norris (GBR) 15
  • 7. Pierre Gasly (FRA) 9
  • 8. Max Verstappen (NED) 8
  • 9. Liam Lawson (NZL) 8
  • 10. Arvid Lindblad (GBR) 4
  • 11. Isack Hadjar (FRA) 4
  • 12. Oscar Piastri (AUS) 3
  • 13. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
  • 14. Carlos Sainz Jr (ESP) 2
  • 15. Franco Colapinto (ARG) 1
  • 16. Esteban Ocon (FRA) 0
  • 17. Alexander Albon (THA) 0
  • 18. Nico Hülkenberg (GER) 0
  • 19. Sergio Pérez (MEX) 0
  • 20. Valtteri Bottas (FIN) 0
  • 21. Fernando Alonso (ESP) 0
  • 22. Lance Stroll (CAN) 0

Clasificación del Mundial de constructores:

  • 1. Mercedes 98 puntos
  • 2. Ferrari 67
  • 3. McLaren-Mercedes 18
  • 4. Haas-Ferrari 17
  • 5. Red Bull 12
  • 6. Racing Bulls-Red Bull 12
  • 7. Alpine-Mercedes 10
  • 8. Audi 2
  • 9. Williams-Mercedes 2
  • 10. Cadillac-Ferrari 0
  • 11. Aston Martin-Honda 0