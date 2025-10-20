Clásico español en Costa Rica ya es una realidad

Desde el pasado 15 de octubre Diario Extra dio a conocer que el Clásico de leyendas del Real Madrid y el Barcelona de España se jugará en Costa Rica.

La noticia trascendió debido a que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) publicó en su página oficial de Facebook que dicho espectáculo deportivo ya cuenta con autorización oficial.

Luego trascendió la fecha del 7 de febrero de 2026, a las 6 de la tarde, en el Estadio Nacional, En La Sabana, gracias a la resolución administrativa N° DAC-DECVP-RE-516-2025.

La empresa Global Tickz es la encargada de la venta de entradas, habilitando más de 35 mil boletos para los aficionados que no quieren perderse este espectáculo.

Lo que termina de ratificar que sí tendremos encuentro es que se acaba de convocar a la prensa deportiva a la conferencia que se realizará el 4 de noviembre. Ahí se darán todos los detalles, como el precio de los boletos y las exfiguras del Madrid y del Barcelona que estarán en La Sabana.