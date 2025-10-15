Un enfrentamiento entre leyendas del FC Barcelona y el Real Madrid en Costa Rica podría dejar de ser solo un sueño para los fanáticos del fútbol y convertirse en una realidad histórica.

Aunque los clubes aún guardan silencio, las pistas comienzan a alinearse para un posible choque entre gigantes en suelo tico.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) publicó en su página oficial de Facebook: el espectáculo deportivo ya cuenta con autorización oficial.

Hasta el momento, no hay una fecha confirmada, pero el anuncio ha encendido la ilusión entre los fanáticos del fútbol, especialmente los que sueñan con ver en vivo a las leyendas del club merengue y de los culés.

Y como si eso no fuera suficiente, en noviembre se celebrará un partido en El Salvador donde estará presente nada menos que Iker Casillas, uno de los arqueros más icónicos del fútbol mundial, según compartieron en la cuenta de Instagram de las leyendas.

Su participación sugiere que una gira regional con figuras históricas de ambos equipos podría estar en marcha… y Costa Rica podría ser una de las paradas clave.

Por ahora, solo queda esperar el anuncio oficial. Pero todo indica que el país podría convertirse, muy pronto, en escenario de un clásico inolvidable.