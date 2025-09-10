Un grupo de ocho personas, todas pertenecientes a una misma familia, habría utilizado tarjetas telefónicas prepago para estafar a clientes que las adquirían en un local comercial familiar ubicado en Corredores de Puntarenas.

Según trascendió, los sospechosos no desvinculaban los números telefónicos de las líneas prepago una vez que los clientes dejaban de usarlas. A través de una técnica conocida como “minería”, intentaban vincular esos números con cuentas bancarias para sustraer dinero.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que la estafa se facilitaba por fallas en la seguridad de las tarjetas prepago.

“El modo de operar consistía en tomar las tarjetas prepago, que actualmente presentan una falencia de seguridad, ya que permiten visualizar el número telefónico con facilidad”, detalló Zúñiga.

La banda utilizaba esos números para verificar si estaban asociados a cuentas bancarias, y luego extraían el dinero mediante mensajes de texto o códigos activados desde cajeros automáticos de distintos bancos.

“Solo en diez denuncias lograron sustraer al menos ¢15 millones, y hay otras 45 denuncias que estamos vinculando al caso”, agregó.

Zúñiga destacó el caso de una víctima a la que le sustrajeron ¢5 millones utilizando su número telefónico.

Allanamientos y detenciones

Las autoridades judiciales realizaron ocho allanamientos en Corredores y Río Claro de Puntarenas, así como en la provincia de Cartago, con el objetivo de detener a los ocho integrantes del clan familiar.

Cinco de ellos enfrentarán solicitud de prisión preventiva, mientras que los otros tres fueron requeridos para indagatorias judiciales.



Líder de la banda detenido en Corredores de Puntarenas.

El presunto líder de la banda residía en Naranjo, pero se trasladó a Corredores para ejecutar el plan delictivo. No obstante, la primera denuncia por esta modalidad de estafa se presentó en Cartago.

Facilitaban cuentas bancarias

El OIJ determinó que habría otras 45 personas, todas familiares, que prestaban sus cuentas bancarias para mover los dineros sustraídos de la estafa.

“Estas 45 personas posteriormente van a ser puestas a conocimiento del proceso de investigación judicial”, dijo Zúñiga.

Este método de facilitar cuentas bancarias es utilizado por varias organizaciones criminales dedicadas a estafas, que incluso pagan a las personas para poder utilizar las cuentas.

Llamado a instituciones

Debido a las “facilidades” que tenía la organización para revisar los números de las líneas telefónicas prepago, el OIJ hizo un llamado a tres entidades a ejercer cambios para evitar esta “falencia”.

Se trata de las operadoras telefónicas, las entidades bancarias y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), quienes deberían ejercer mejores controles, según Randall Zúñiga.

Son tres fallas importantes, según el director del OIJ:

• Las operadoras telefónicas que permiten leer el número telefónico.

• No existe coordinación entre la Sugef y las operadoras telefónicas para desvincular los números telefónicos de las cuentas bancarias

• La facilidad de hacer transferencias bancarias por medio del mensaje de texto o del código para sacar el dinero desde los cajeros automáticos