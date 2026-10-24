Ciudadano estadounidense llegó al país y cayó en adicción en las calles de San José

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Mark Steele, un ciudadano estadounidense de 60 años procedente de Ohio, vive actualmente en condición de indigencia y pide dinero en las calles de San José.

Aunque manifiesta su deseo de regresar a los Estados Unidos, carece de los medios económicos para lograrlo por cuenta propia. En la actualidad, Steele mantiene un expediente abierto en Migración y cuenta con una cita programada para el próximo mes, en la cual se definirá su situación migratoria en el país.

La historia de Steele, compartida por el director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, evidencia un problema estructural más amplio en la capital, donde se calcula que cerca de mil extranjeros permanecen en situación de calle debido al consumo de sustancias.

Frente a este escenario, Solano manifiesta la necesidad de que estos ciudadanos salgan de forma inmediata del territorio nacional, lo que les permitiría retornar con sus familias y recibir una atención integral que difícilmente se les puede brindar localmente.

La problemática de la indigencia ligada a las adicciones ha desbordado las capacidades institucionales de Costa Rica, impactando de manera directa la seguridad en las vías públicas y constituyendo un complejo desafío diario con el que lidian las autoridades.