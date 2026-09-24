Ciudadanía Costarricense: Mayoría considera que expresar opiniones traería consecuencias negativas

Según encuesta IDESPO-UNA

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Resultados de la encuesta de IDESPO-UNA reflejaron que la mayoría de la ciudadanía considera que expresar públicamente sus opiniones acerca de los problemas del país podría generarle consecuencias negativas.

Los resultados indican que el 53% está de acuerdo con esta afirmación y el 43% en desacuerdo. Un 3% de los encuestados decidió no responder.

Además, como parte del estudio, se indica que hay una percepción de que no todos expresan lo que piensan sobre política.

  • Siempre dicen lo que piensan: 34.8%
  • Algunas veces dicen lo que piensan: 13.8%
  • No siempre dicen lo que piensan: 50.4%
  • No respondió: 1%

La metodología del IDESPO fue en una recolección de datos del 12 al 14 y del 17 al 22 de agosto con 746 entrevistas completas.