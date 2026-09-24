Ciudadanía Costarricense: Mayoría considera que expresar opiniones traería consecuencias negativas

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Resultados de la encuesta de IDESPO-UNA reflejaron que la mayoría de la ciudadanía considera que expresar públicamente sus opiniones acerca de los problemas del país podría generarle consecuencias negativas.

Los resultados indican que el 53% está de acuerdo con esta afirmación y el 43% en desacuerdo. Un 3% de los encuestados decidió no responder.

Además, como parte del estudio, se indica que hay una percepción de que no todos expresan lo que piensan sobre política.

Siempre dicen lo que piensan: 34.8%

Algunas veces dicen lo que piensan: 13.8%

No siempre dicen lo que piensan: 50.4%

No respondió: 1%

La metodología del IDESPO fue en una recolección de datos del 12 al 14 y del 17 al 22 de agosto con 746 entrevistas completas.