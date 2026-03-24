Promover la salud y prevenir enfermedades son los objetivos de la feria de salud que se realizará en el parque y plazoleta de Ciudad Quesada, este 26 de marzo en horario de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.

La feria estará dirigida a todas las personas, desde niños hasta adultos mayores, que estén o no asegurados. Además, se ofrecerán varios servicios como, vacunación, toma de signos vitales, consultas de nutrición y hasta una campaña para donar sangre.

Servicios de educación que se brindarán :

Salud bucodental.

Salud mental.

Salud reproductiva.

Redes y aseguramiento.

Uso de la app EDUS.

Clínica de cesación de fumado y vapeo.

Orientación en cuanto a enfermedades no transmisibles y transmisibles.

Prevención de accidentes de tránsito

Prevención de la violencia.

El objetivo es que los habitantes de la zona puedan obtener información y, sobre todo, prevenir las enfermedades en este sector del país.