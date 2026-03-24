Promover la salud y prevenir enfermedades son los objetivos de la feria de salud que se realizará en el parque y plazoleta de Ciudad Quesada, este 26 de marzo en horario de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.
La feria estará dirigida a todas las personas, desde niños hasta adultos mayores, que estén o no asegurados. Además, se ofrecerán varios servicios como, vacunación, toma de signos vitales, consultas de nutrición y hasta una campaña para donar sangre.
Servicios de educación que se brindarán:
- Salud bucodental.
- Salud mental.
- Salud reproductiva.
- Redes y aseguramiento.
- Uso de la app EDUS.
- Clínica de cesación de fumado y vapeo.
- Orientación en cuanto a enfermedades no transmisibles y transmisibles.
- Prevención de accidentes de tránsito
- Prevención de la violencia.
El objetivo es que los habitantes de la zona puedan obtener información y, sobre todo, prevenir las enfermedades en este sector del país.