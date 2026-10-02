Ciudad del Este vuelve a abrir sus puertas tras incendio

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El centro comercial Ciudad del Este en Curridabat abrirá nuevamente sus puertas luego del voraz incendio ocurrido el pasado 26 de setiembre en una de sus etapas.

Según comunicado emitido en redes sociales, a partir del domingo 4 de octubre, después del mediodía, las puertas del mall en Etapa 1 estarán abiertas al público; sin embargo, el segundo piso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Afectación del incendio

Las llamas consumieron al menos mil metros cuadrados de la zona de los cines, mientras que 5 mil metros cuadrados se salvaron.

Los reportes de las autoridades indicaron que las llamas iniciaron en la zona de juegos del tercer piso del centro comercial.

Fotografías Issac Villalta