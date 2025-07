Senderos Colón, ubicado en Ciudad Colón, en esta capital, será este domingo la sede del Campeonato Nacional de Downhill 2025, el cual es organizado por la Asociación Costarricense de Downhill y es avalado por la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI).

La entrega de placas será de 7:30 a.m. a las 9:30 a.m., las prácticas oficiales van de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., así como el seeding run a las 11:15 a.m.

Las finales están establecidas para comenzar a las 12:15 p.m.

Se estima una participación de cerca de 60 ciclistas.