City es líder de la Premier y relegó al Burnley al descenso

Con un solitario gol de Erling Haaland, el Manchester City volvió a ganar en la Premier League, esto tras superar al Burnley en el Turf Moor, casa del equipo vinotinto.
El noruego aprovechó un pase de Jeremy Doku en un gran jugada colectiva de su equipo que empezó desde su propio campo y que terminó definiendo de buena manera frente al guardarmeta eslovaco, Martin Dubravka.
Con este resultado, los Citizens le empataron al Arsenal con 70 puntos cada uno, no obstante, la cantidad de goles anotados es más positiva para los dirigidos por Pep Guardiola (66 en total), lo que hizo que retomaran la primera posición del campeonato inglés.
Por su parte, el Burnley no corrió con la misma suerte.
El equipo comandado por el exfutbolista Scott Parker, quedó relegado a jugar una vez más en la Segunda División un año después de ascender a la máxima categoría junto con al Leeds United y el Sunderland.
Desde la temporada 2021-22, los vinotintos tienen la etiqueta de “club ascensor”, esto debido a la cantidad de veces que descendieron en un torneo y recuperaron la categoría a la campaña siguiente:
El Burnley se suma al Wolverhampton como los equipos que jugarán en el Championship en la temporada 2026-27.
Sebastián Vargas Sánchez
Colaborador Grupo Extra