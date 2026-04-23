City es líder de la Premier y relegó al Burnley al descenso

Con un solitario gol de Erling Haaland, el Manchester City volvió a ganar en la Premier League, esto tras superar al Burnley en el Turf Moor, casa del equipo vinotinto.

El noruego aprovechó un pase de Jeremy Doku en un gran jugada colectiva de su equipo que empezó desde su propio campo y que terminó definiendo de buena manera frente al guardarmeta eslovaco, Martin Dubravka.

Con este resultado, los Citizens le empataron al Arsenal con 70 puntos cada uno, no obstante, la cantidad de goles anotados es más positiva para los dirigidos por Pep Guardiola (66 en total), lo que hizo que retomaran la primera posición del campeonato inglés.

Punteros por este golazo 🔥 pic.twitter.com/imDyN3BrQN — Manchester City (@ManCityES) April 22, 2026

Por su parte, el Burnley no corrió con la misma suerte.

El equipo comandado por el exfutbolista Scott Parker, quedó relegado a jugar una vez más en la Segunda División un año después de ascender a la máxima categoría junto con al Leeds United y el Sunderland.

Desde la temporada 2021-22, los vinotintos tienen la etiqueta de “club ascensor”, esto debido a la cantidad de veces que descendieron en un torneo y recuperaron la categoría a la campaña siguiente:

2021-22 : Descendido de la Premier League.

: Descendido de la Premier League. 2022-23 : Ascendido desde la Championship.

: Ascendido desde la Championship. 2023-24 : Descendido de la Premier League.

: Descendido de la Premier League. 2024-25 : Ascendido de nuevo bajo la dirección de Parker.

: Ascendido de nuevo bajo la dirección de Parker. 2025-26: Descendido nuevamente tras ocupar la 19ª posición en la tabla.

El Burnley se suma al Wolverhampton como los equipos que jugarán en el Championship en la temporada 2026-27.

Late drama sees @LUFC move a point closer to safety 📈



Burnley's defeat confirms their relegation from the Premier League — Premier League (@premierleague) April 22, 2026

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra