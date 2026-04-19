Mánchester, Reino Unido, AFP – Manchester City devolvió la emoción a la carrera por el título al vencer 2-1 al Arsenal, este domingo en el Etihad Stadium en la 33ª fecha de la Premier League.

El City, que abrió el marcador con un gol de Rayan Cherki (16′), vio cómo un error de su arquero Gianluigi Donnarumma al tratar de alejar un balón con el pie, propiciaba el empate del delantero Kai Havertz (18′).

Erling Haaland (64′) dio en el segundo tiempo la victoria a los hombres de Pep Guardiola, que se colocan a tres puntos de los Gunners a cinco fechas para el final del campeonato, mientras que los Citizens tienen aún un partido pendiente (ante el Crystal Palace).