Cisterna con gas LP volcado en Ruta 32: esto dice Bomberos

Un camión cisterna con gas licuado de petróleo (GLP) se volcó sobre la ruta 32, específicamente llegando al túnel Zurquí, la noche de este martes.

De acuerdo con el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el camión transitaba en sentido Limón-San José, cuando ocurrió el accidente. Afortunadamente, no se reporta fuga.

De momento, los bomberos estiman 6 horas de trabajo en el sitio, por lo que se encuentra habilitado únicamente un carril, generando un gran colapso vial desde Guápiles hacia San José.