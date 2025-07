La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, calificó como “una barbaridad y un abuso” el beneficio que recibe cada legislador al tener acceso a un plan de telefonía celular, donde a partir de ahora se podrán dejar el aparato sin tener que devolverlo a la administración.

Así lo reveló diarioextra.com este jueves, tras un acuerdo que realizó el Directorio Legislativo (la máxima autoridad administrativa del Congreso) en diciembre del 2024.

“Me parece una barbaridad, me parece un abuso, es impresionante como no les importa ni tienen ninguna consideración por los fondos públicos”, indicó Cisneros.

9 lo han rechazado

Actualmente, hay 9 diputados que por decisión propia rechazaron usar este beneficio.

Estos son:

Rodrigo Arias

Andrea Álvarez

Pilar Cisneros

Carlos Felipe García

Sofía Guillén

Ariel Robles

Paola Nájera

Ada Acuña

Alexander Barrantes

“Yo me niego y siempre me he negado a aceptar el celular, la gasolina, lo de la soda, o sea, yo nunca pido nada en el servicio de soda, porque por una sesión de 3 horas que yo sepa en ninguna empresa privada y no debería ser en ninguna empresa pública se le dé a uno el montón de bocadillos. Inclusive, hasta los periódicos y eso que yo dije que no debería ser, adivine qué hicieron, me los quitaron a mí, pero se lo siguen dando a todo el resto”, agregó la diputada.

Agregó que espera que en la próxima Asamblea Legislativa este beneficio sea suprimido, ya que es poco creíble que un diputado que gana 4 millones de colones, no pueda pagar su propio celular.

“A mí me parece que igual que en las asambleas anteriores debería devolverse de manera que se puedan revender y recuperar algo de la plata del público”, indicó.

La Administración defiende la medida al considerar que el celular es un “bien consumible” y que luego de dos años de uso, muchos de los celulares ya son inservibles.