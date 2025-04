La jefa del oficialismo Pilar Cisneros lamentó y calificó de politiquería el proyecto aprobado la noche de este lunes por 32 diputados, que permitiría a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se puedan pensionar a los 55 años.

“Fue la aprobación de un proyecto absolutamente politiquero. De dónde lo vamos a financiar, de dónde vamos a sacar el dinero, para permitir que los agentes del OIJ se presionen 10 años antes”, se cuestionó la oficialista.

Recordó que ya la Superintendencia de Pensiones (Supen) advirtió que en el 2038 el régimen de pensiones del Poder Judicial comenzará a “comerse las reservas”.

Cisneros insistió que una vez que esto ocurra, nadie responde qué pasará con una legislación como la aprobada, donde posiblemente le termine pasando la factura al resto de los costarricenses.

“La pregunta no es si se lo merecen o no. Si no, ¿lo podemos financiar? y la respuesta es no”, enfatizó.

Actitud infantil

La jefa del oficialismo también se refirió al gesto que realizaron varios funcionarios del OIJ que ubicados en la barra del público en el plenario, le dieron la espalda a Cisneros, cuando ella hizo su intervención en contra de esta reforma.

Varios funcionarios del OIJ le dieron la espalda a Cisneros, mientras estaban en la barra del público.

“Muy lamentable porque lo que están haciendo con esa actitud es ignorar lo que les espera en el futuro. Porque hoy en teoría pueden tener un beneficio que no es realizable, que no es factible ni pagable. Cuanto tiempo se dejarán engañar, es una actitud muy infantil”,afirmó.

Esta iniciativa pretende incluir en la actual Ley Orgánica del Poder Judicial la posibilidad de que los funcionarios del OIJ, entre cuyos requisitos se exija el permiso de portación de armas, puedan acogerse a una jubilación igual al promedio de los últimos ciento veinte salarios mensuales.

Es decir, 10 años antes de lo establecido por el ordenamiento jurídico costarricense (65 años).

El proyecto debe superar un segundo debate antes que pase al Poder Ejecutivo y ocupa de 38 votos para poder aprobarse, esto porque la Corte Plena se opuso a la reforma.