Cisneros sobre nombramientos de magistrados: “No veo la emergencia”

Luego de que en la sexta ronda fracasara el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional por falta de votos el miércoles, el oficialismo reiteró que “es una decisión” de esa bancada que no se nombre a los funcionarios judiciales en este período constitucional, sino que sea la próxima Asamblea Legislativa la que lo haga.

“No es una estrategia, es una decisión de la fracción oficialista. Nosotros no queremos nombrar a esos magistrados, porque es una lista cerrada que manda la Corte. Es evidente que no hay acuerdo”, dijo la diputada oficialista Pilar Cisneros a Grupo Extra.

La legisladora aseguró que le parece más conveniente que la próxima Asamblea Legislativa asuma la tarea de elegir a los magistrados y que “quizás logren convencer a la Corte que hagan un nuevo concurso con una lista abierta”.

“¿Por qué vamos a correr? (…) ¿Sabe cuándo se vencieron esos nombramientos? En febrero, ¿y cuándo mandaron la nómina? En setiembre (…) Entonces, ¿cuál era la emergencia? Ellos fueron los que se atrasaron. “Entonces es mentira que hay tal emergencia”, dijo Cisneros.

Sala Constitucional. Foto: Archivo.

“Es lamentable”

Por su parte, la diputada Alejandra Larios, presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa calificó de “lamentable” que no se elijan a los magistrados suplentes.

“Es evidente que hay una estrategia para que no se logre esa designación de magistraturas y mientras tanto, la Sala Constitucional está sin resolver algunos asuntos”, aseveró Larios.

El miércoles, volvió a fracasar el nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, conocida como “Sala IV”, puesto que ninguno de los candidatos logró los 38 votos que se requieren.

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El presidente del Congreso, Rodrigo Arias calificó como “muy grave” la falta de votos para nombrar magistrados de la Sala Constitucional y luego de 2 rondas, aseguró que “no tiene sentido” hacer una tercera, puesto que en el Plenario legislativo solamente había 40 diputados.

Al inicio de la sesión había 53 diputados. En la primera ronda había 42 y en la segunda había 40.