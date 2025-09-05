La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, rechazó los resultados del informe “Crisis de gestión y proceso electoral: entre el conflicto y la inseguridad”, elaborado por el Programa Análisis de Coyuntura de la Universidad Nacional (UNA), el cual advierte que el Gobierno mantiene una estrategia de confrontación destinada a “desmantelar y erosionar” los contrapesos democráticos.

“Qué raro que el informe no diga nada sobre las deficiencias del Poder Judicial. No dice nada de los jueces que sueltan una y otra vez a los sospechosos de sicarios. No dice nada de los errores de la Fiscalía que permiten soltar a bandas enteras de narcotraficantes para que sigan en su negocio”, cuestionó la legisladora.

Según Cisneros, los señalamientos sobre seguridad y educación carecen de fundamento, ya que, asegura, la administración ha priorizado recursos y equipamiento para los sectores más vulnerables.

“Es el gobierno que realmente se ha empeñado en arreglar, en reparar y en hacer las nuevas escuelas y colegios para que nuestros estudiantes no tengan que aprender en tugurios. Está clarísimo que este gobierno se ha preocupado y se ha ocupado de la educación del país”, subrayó.

Los investigadores advierten que Costa Rica vive un momento crítico, en el que la legitimidad institucional y los logros históricos en bienestar y democracia están en riesgo.

El estudio señala ataques a la oposición política, cuestionamientos a la labor de la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes, así como resistencia al control constitucional y penal que ejerce el Poder Judicial.

El documento también apunta que la coyuntura se intensifica de cara al proceso electoral, con mayor confrontación e incertidumbre política.

No obstante, reconoce avances en competitividad, atracción de inversión, inteligencia artificial y despliegue de la red 5G, aunque advierte que varias decisiones técnicas están siendo condicionadas por factores políticos y externos.