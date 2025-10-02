La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, dejó claro este jueves que la fracción de Gobierno se opone a un proyecto de ley del Frente Amplio (FA) que busca crear un fondo para los productores arroceros.

“Nunca podremos aceptar un proyecto como Fonarroz. No porque no queramos ayudar a los productores, sino porque esta ayuda jamás, pero jamás, puede ser a costa de encarecer este alimento básico para la gente más pobre con un nuevo impuesto”, afirmó en el plenario.

Insistió que la llamada “ruta del arroz” que propuso el Gobierno de Chaves no es la culpable de que los arroceros estén en quiebra, sino porque estos y en general el país es poco competitivo.

“No nos engañemos. La baja en la siembra se debe simplemente a que no somos competitivos. Mientras otros países cosechan entre 10 y 14 toneladas por hectárea, aquí producimos entre 3 y 4 toneladas”, agregó.

Cisneros además cuestionó el costo que tiene hoy mantener a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) que recibe fondos públicos y cuesta 1600 millones de colones.

“Óigame eso. Si cerramos Conarroz, tendríamos más de 6 millones y medio en ayuda para cada arrocero. Nada mal, ¿verdad? Nada mal. Mientras que en el 2011 importábamos solo el 18% del arroz, año tras año esta proporción bajó dramáticamente hasta llegar a un punto en que el 70% del arroz que nos comemos es importado y menos del 30% del arroz es tico”, enfatizó la legisladora.

La fracción de Gobierno presentó 54 mociones de fondo al proyecto de Fonarroz, sumado a 18 más de la socialcristiana Daniela Rojas.

La iniciativa comenzó su discusión en primer debate este jueves, con la presión de varios productores arroceros que incluso acampan a las afueras del Congreso.