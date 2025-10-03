Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, planteó trasladar las conferencias de prensa semanales del Ejecutivo (suspendidas desde este 1º de octubre) a su perfil personal en redes sociales.

Según explicó a Diario Extra, la medida se valora como un mecanismo para eludir las restricciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Estamos tomando todas las previsiones del caso para hacerlo, sería en redes particulares que no tienen nada que ver con fondos públicos, tengo el teléfono y ya me compré un trípode específicamente para eso, no habría un cinco de fondos públicos en eso”, aseguró.

La diputada se ha mantenido como una de las principales figuras que, además del Ejecutivo, ha criticado la veda electoral.

El tema escaló este jueves luego de que perfiles institucionales, desde Casa Presidencial hasta ministerios como Salud, Cancillería y Educación Pública (MEP), tuvieran que retirar la imagen de portada que habían colocado en contra de “la mordaza”. La ola de críticas obligó a regresar a las fotos oficiales.

“Consideramos inadmisible que se destinen esfuerzos institucionales a fines proselitistas en lugar de encauzarlos hacia soluciones reales y urgentes para la educación pública”, manifestaron los sindicatos del magisterio en un comunicado.

A la par, trascendió una denuncia preasentada al TSE por presunta beligerancia política derivada de estas acciones.

Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves aprovechó lo que podría ser su última conferencia de prensa para arremeter contra el ente electoral. Aseguró que el TSE “interpretó la Ley como les da la gana” y que “se brincó” el rol de la Asamblea Legislativa creando normativa.

“Lo que hizo el TSE es una interpretación arbitraria y vergonzosa, ¡inventaron legislación!”, señaló.

Chaves también sostuvo que el Tribunal no aplicó los mismos parámetros en otras campañas políticas y comparó la medida con prácticas de países como Nicaragua y Venezuela.