La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, rechaza que ella haya mencionado que respalde una reelección indefinida para la presidencia de la República, cuando se le preguntó del tema el pasado sábado en el banderazo del rodriguismo.

“Eso es falso, mentira. Nunca he dicho que yo estoy de acuerdo con una reelección indefinida. Lo que he dicho es que es una hipocresía legal, constitucional y conceptual, que en este país exista reelección presidencial, pero se obligue al presidente esperar ocho años para volver al poder. ¿En qué país del mundo existe eso? O hay reelección presidencial o no hay”, explicó Cisneros a diarioextra.com