Cisneros niega que no votación sobre denuncia de Fabricio Alvarado sea “un favor político”

La diputada oficialista, Pilar Cisneros, negó que sea un favor el no presentarse a la sesión del plenario legislativo donde se iba a analizar el expediente de denuncia contra Fabricio Alvarado.

Los 8 diputados oficialistas se ausentaron porque andaban almorzando, según explica Cisneros.

La diputada no estará tampoco presente en la sesión ordinaria de este martes porque estará de gira con el presidente Rodrigo Chaves.

En total fueron 19 los congresistas ausentes, por lo que “matemáticamente”, según explica la oficialista, no fue culpa de ellos que no hubiera sesión.