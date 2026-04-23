Alajuelense firmó una contundente victoria 5-2 ante Puntarenas FC en el estadio Morera Soto y se mantiene con vida en la lucha por la clasificación. La gran figura fue Ronaldo Cisneros, quien marcó un triplete y lideró el ataque rojinegro en una noche clave.

El equipo manudo impuso condiciones desde el arranque, abriendo el marcador temprano con Cisneros y ampliando la ventaja antes de la media hora gracias a Kenneth Vargas. Aunque Puntarenas logró descontar, la Liga respondió de inmediato y se fue al descanso con un sólido 3-1 gracias al doblete del mexicano.

En la segunda parte, los rojinegros continuaron dominando y Ronaldo completó su hat-trick para ampliar la diferencia. Los porteños intentaron reaccionar con un gol más de Farbod Samadian, pero en el cierre apareció Ángel Zaldívar para sentenciar el 5-2 definitivo.

Con este triunfo, Alajuelense llega con opciones a la última jornada y necesitará una combinación de resultados, incluido un tropiezo de Cartaginés, para concretar su clasificación a la siguiente fase.