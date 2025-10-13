La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, envió una carta a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, donde le hace 7 preguntas relativas al proceso de investigación sobre beligerancia política, contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Cisneros cuestiona si el Tribunal tiene la potestad para aplicar una sanción al mandatario de esa magnitud, como podría ser la destitución de su cargo.

“Si bien el TSE sostiene que el artículo 270 del Código Electoral le otorga la competencia para actuar como juez electoral para conocer casos de beligerancia política relativos a la Presidencia de la República y definir las sanciones (pérdida de credencial o inhabilitación), lo cierto es también que resulta evidente que la voluntad manifiesta del Constituyente originario determinó un expreso limite al TSE cuando indica en el inciso 5) del artículo 102 constitucional que solamente ‘se concrete’ informar a la Asamblea Legislativa”, dice la nota de la legisladora.

Cisneros agrega que incluso el Parlamento no tiene, ni constitucional reglamentariamente, dispuesto procedimiento alguno para levantamiento del fuero del Presidente si no es por casos de delitos comunes.

“Norma que se constituye en un límite expreso a la actuación del TSE y que por ello ‘no’ resulta interpretable por este”, agrega la diputada oficialista.

Estas son las consultas al TSE:

1. ¿Cuál es, entonces, la norma constitucional que dispone y legitima la competencia posterior del Tribunal para solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero al Presidente de la República por presuntos actos de beligerancia?

2. ¿Cuál es la norma constitucional que establezca la posibilidad para que el TSE solicite la remoción del fuero del Presidente de la República, considerando que el artículo 270 del Código Electoral, como se dijo, le limita expresamente a realizar el envío del expediente al Congreso sin detallar el procedimiento posterior ni a este ni a la Asamblea Legislativa?

3. ¿Puede el TSE vía interpretación de norma expresa constitucional (art. 102 inc, 5) arrogarse competencias de relación entre poderes como las citadas, y de sanción al Presidente de la República, con sustento únicamente en una norma de rango legal que excede en sus disposiciones de lo constitucionalmente dispuesto?

4. ¿Existe algún antecedente legislativo, sobre remisión de expediente alguno por parte del TSE, donde haya solicitado la remoción de fuero contra una autoridad política superior por una causa que no sea la comisión de un delito? En caso afirmativo, ¿cuál fue el procedimiento detallado seguido por parte de la Asamblea Legislativa en esa ocasión y su fundamento?

5. ¿Cuál es la norma competencial concreta y específica de rango constitucional que faculta a la Asamblea Legislativa para abrir un procedimiento de remoción de fuero contra el presidente de la República en casos de beligerancia política y, por ende, que no constituyan la comisión de un delito? ¿Qué tipo de figura jurídica-electoral interpreta el TSE en relación con la beligerancia jurídica La misma es considerada un delito o una falta electoral?

7. Finalmente, ¿se sirva indicar cuántos expresidentes y diputados, en el ejercicio de sus funciones, fueron investigados por beligerancia política, y cuáles fueron las sanciones a ellos interpuestas? Lo anterior en los últimos 20 años.