Cisneros dice que oficialismo no hizo cuórum por “emboscada” del PLN

La diputada oficialista saliente, Pilar Cisneros aseguró que en la última sesión del plenario, el pasado martes 28 de abril, la fracción oficialista no hizo cuórum debido a una supuesta “emboscada” de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN).

Cisneros aseguró que el PLN quería obligar a la fracción oficialista a aprobar 27 proyectos de ley en primer debate “que nunca consensuaron” y la elección de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

“Ya sabíamos que la bancada del PLN nos tenía planeada una emboscada y eso hoy quedó al descubierto. Se retrataron de cuerpo entero”, dijo Cisneros.

Su argumento es que el PLN tenía preparadas tres acciones de inconstitucionalidad para detener el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros, un proyecto sobre cambio climático, un crédito para construir taludes en la Ruta 32 y otro préstamo “para ayudar a agricultores”.

“Costarricenses, los tenían listos. Tan listos que decían que esos proyectos se aprobaban el 27 o el 28 de abril. Entonces, era absolutamente mentira que ellos querían aprobar esos proyectos de ley; mentira que ellos se preocupan por su bienestar”, señaló Cisneros.

El pasado 28 de abril, la Asamblea Legislativa suspendió la sesión del plenario puesto que solamente 35 diputados estuvieron presentes en el momento en el que se pasó lista.

Foto: Mauricio Aguilar

De esta manera no fue posible que el plenario abordara el expediente 25.400 sobre la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual contra la ex diputada Marulin Azofeifa.

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, lamentó las ausencias que provocaron la falta de quórum y aseguró que “este es un día que quedará en el juicio de nuestra historia”.

El día anterior, Cisneros aseguró que la fracción oficialista se ausentó debido a demoras en la hora del almuerzo.