La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, descalificó al abogado José Miguel Villalobos, como vocero del “rodriguismo”, luego que este dijera públicamente que la exministra Laura Fernández será la candidata del Gobierno para las elecciones del 2026.

En un video que circula en redes sociales, el abogado del presidente Chaves, afirma que sería Fernández la candidata presidencial.

Este jueves, el medio Trivisión entrevistó a Cisneros, quien descalificó sin titubear lo afirmado por Villalobos.

“La pregunta es, quién es José Miguel Villalobos, ¿qué papel tiene dentro del rodriguismo? Aparte que está llevando los asuntos legales del Presidente, que yo sepa, no tiene ninguna autoridad, ninguna relevancia, ninguna posición oficial como vocero del rodriguismo”, respondió Cisneros.

La diputada reiteró que en el momento en que tomen la decisión de cuál será el partido y el candidato, será ella la que la dé a conocer.

Cisneros insistió que las palabras de Villalobos no tienen nada que ver con una posición oficial del movimiento rodriguista.

“Nosotros los rodriguistas somos los que estamos reuniendo esos partidos, no es José Miguel Villalobos quien está reuniendo a la gente”, enfatizó.

Cisneros desmintió además publicaciones en redes sociales donde se habla de convocatorias de “grandes movimientos”.

“Yo lo que le digo a la gente es, tenga precaución, en las redes sociales cabe todo, meten todo, todo el mundo opina, todo mundo dice, la campaña no ha empezado, el partido no se sabe, los candidatos no se saben”, agregó.

Cisneros reiteró que el candidato chavista, puede incluso venir fuera del gabinete y que la decisión aún no está tomada.

En su Facebook, el abogado respondió a las afirmaciones de la diputada, evitando una mayor confrontación