Cisneros denuncia “emboscada” del PLN para tren eléctrico

La diputada oficialista saliente, Pilar Cisneros aseguró que, en la última sesión del plenario, el pasado martes 28 de abril, la fracción oficialista no asistió debido a una supuesta “emboscada” de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN).

La ausencia de la bancada oficialista, de diputados de Nueva República y algunos diputados aliados, provocó que la última sesión no se realizara por falta de cuórum.

Cisneros aseguró que el PLN quería obligar a la fracción oficialista a aprobar 27 proyectos de ley en primer debate “que nunca consensuaron” y la elección de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

“Ya sabíamos que la bancada del PLN nos tenía planeada una emboscada y eso hoy quedó al descubierto. Se retrataron de cuerpo entero”, dijo Cisneros.

Su argumento es que el PLN tenía preparadas tres acciones de inconstitucionalidad para detener el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros, un proyecto sobre cambio climático, un crédito para construir taludes en la Ruta 32 y otro préstamo “para ayudar a agricultores”.

“Costarricenses, los tenían listos. Tan listos que decían que esos proyectos se aprobaban el 27 o el 28 de abril. Entonces, era absolutamente mentira que ellos querían aprobar esos proyectos de ley; mentira que ellos se preocupan por su bienestar”, señaló Cisneros.

El pasado 28 de abril la Asamblea Legislativa suspendió la sesión del plenario puesto que solamente 35 diputados estuvieron presentes en el momento en el que se pasó lista.

De esta manera no fue posible que el plenario abordara el expediente 25.400 sobre la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual contra la exdiputada Marulin Azofeifa.

El día anterior, Cisneros aseguró que la fracción oficialista se ausentó debido a demoras en la hora del almuerzo.

“El grupo entero, los ocho, nos fuimos a almorzar a un restaurante cerca de la Asamblea Legislativa. Tardaron en servirnos y cuando nos dimos cuenta eran cinco para las 3:00 p.m. Y por más que corrimos, no llegamos a tiempo”, dijo Cisneros sobre la ausencia el lunes pasado.