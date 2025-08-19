La diputada oficialista Pilar Cisneros convocó a una manifestación este viernes 22 de agosto a las afueras de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de defender la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

El objetivo hacer presión mientras el mandatario estará compareciendo ante la comisión especial encargada de estudiar el levantamiento del fuero a solicitud de la Fiscalía General de la República.

“Un país fuerte y democrático defiende la voz de la gente y no calla ante juicios absurdos. La inmunidad del presidente está en manos de los diputados y por eso tenemos que alzar nuestra voz”, aseguró Cisneros.

La convocatoria la hizo la legisladora a través de redes sociales, donde invitó a los seguidores del presidente a presentarse a la Plaza de la Democracia desde las 8:00 de la mañana.

De acuerdo con el Ministerio Público, Chaves habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como “Choreco”, mediante una contratación financiada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según la tesis de la Fiscalía, RMC La Productora S.A., propiedad de Bulgarelli, obtuvo un contrato para prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de opinión pública a la Presidencia de la República durante el periodo 2022-2026.

La causa penal fue registrada con el número 25-000019-0033-PE y se le señala al mandatario de haber cometido el supuesto delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal.