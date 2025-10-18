El delantero mexicano Ronaldo Cisneros Morell, de 28 años, con una estatura de 1.80 metros, es la principal carta ofensiva de Liga Deportiva Alajuelense para el Clásico de este domingo. La cita es a las 6 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto.

El orgullo de Torreón lleva 3 goles en 7 partidos y desea seguir encendido, después de marcarle un par al Club Sport Herediano en Santa Bárbara.

¿Cómo les fue en el parón por la selección?

Puedo decir que estuvimos en una minipretemporada, porque sabíamos que venían partidos difíciles, finales para nosotros. Ante Herediano fue una final y el domingo tenemos otra final. Creemos que así será hasta que termine nuestra participación en los dos torneos. Todos los partidos son finales. Nos preparamos bien.

¿Qué rescata de la victoria ante Herediano?

El equipo se vio bien, se vio con ganas, decidido a lo que veníamos y pudimos sacar los tres puntos.

¿Cómo toma el doblete?

La verdad es que muy contento con estos dos goles, pero siempre digo que lo importante es el equipo que ganó. Me quedo tranquilo con eso. Sé que puedo ayudar al equipo en diferentes facetas, ya sea en la ofensiva o bien en la defensiva y también en la táctica fija. Siempre trato de dar lo mejor de mí. Obviamente que los goles siempre llaman más la atención y es lo que la afición espera de un delantero. Espero que lleguen más, si Dios quiere.

¿Cómo es Óscar Ramírez como entrenador?

Es de los mejores entrenadores que he tenido, tengo poco tiempo con él, pero es una persona muy preparada y muy futbolera, que está en todos los detalles. Incluso había escuchado a otros futbolistas que habían tenido al profesor en el pasado y coinciden en lo mismo que está en todos los detalles. Por algo es por lo que le ha ido bien en su carrera.