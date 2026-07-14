Un crimen pasional en Estados Unidos terminó con una intensa búsqueda internacional que llevó a las autoridades hasta Santa Teresa, Costa Rica, donde una profesora de yoga intentó desaparecer tras, presuntamente, asesinar a una prometedora ciclista.

La historia es reconstruida en el documental de Netflix “La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson”.

La protagonista del caso es Kaitlin Armstrong, una mujer estadounidense de 34 años que actualmente cumple una condena de 90 años de prisión en Texas por el asesinato de Moriah “Mo” Wilson, una ciclista de 25 años considerada una de las grandes promesas del ciclismo de gravel en Estados Unidos.

Se escondió en Costa Rica durante 43 días

Tras el crimen ocurrido el 11 de mayo de 2022 en Austin, Texas, Armstrong escapó del país utilizando el pasaporte de su hermana y llegó a Santa Teresa de Cóbano, en la costa del Pacífico costarricense.

Para evitar ser identificada, cambió radicalmente su apariencia. Según la investigación, se tiñó el cabello de color oscuro, se sometió a una rinoplastia y utilizó una identidad falsa, mientras impartía clases de yoga en un hostal frente al mar.

Después de 43 días prófuga, agentes estadounidenses lograron ubicarla gracias a una denuncia anónima. El 29 de junio de 2022 fue detenida en Costa Rica y posteriormente extraditada a Estados Unidos.

Una historia marcada por los celos

La investigación determinó que Armstrong mantenía una relación con el ciclista profesional Colin Strickland, quien años atrás había tenido un breve romance con Moriah Wilson.

Aunque esa relación sentimental había terminado y ambos mantenían únicamente amistad, la mujer desarrolló una fuerte obsesión. Incluso, durante el juicio, una testigo declaró que Armstrong llegó a afirmar: “La mataré”.

Los investigadores establecieron que Armstrong vigilaba constantemente a Wilson mediante redes sociales, la aplicación deportiva Strava e incluso colocó un dispositivo rastreador en el vehículo de su pareja.

Colin Strickland is going to be sweating throughout this trial. The whole world is about to hear details of how he managed to juggle between two women without either of them knowing until… Kaitlin Armstrong lost her shit. Now one of them is dead. #mowilson pic.twitter.com/N1qGa6JMlE — Rose (@901Lulu) November 1, 2023

Tres disparos acabaron con la vida de la ciclista

La noche del crimen, Armstrong siguió a la joven hasta la vivienda donde se hospedaba en Austin.

Horas después, Wilson fue encontrada gravemente herida en el baño de la casa tras recibir tres disparos con un arma calibre 9 milímetros. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, la deportista falleció.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas de ADN, registros GPS y videos de vigilancia que vincularon directamente a Armstrong con el homicidio.

Kaitlin Armstrong attempts escape ahead of Texas murder trial, sheriff's office says https://t.co/rHAILtYubk pic.twitter.com/oFWdaxURlz — WJTV 12 News (@WJTV) October 11, 2023

El caso llega a Netflix

El documental “La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson” revive uno de los casos criminales más mediáticos de los últimos años y muestra cómo la fuga internacional llevó a la acusada hasta Costa Rica, donde intentó empezar una nueva vida antes de ser localizada por las autoridades.

La producción también reconstruye el proceso judicial que culminó con la condena de Armstrong y rinde homenaje a la joven ciclista, cuyo futuro deportivo quedó truncado por un crimen motivado por los celos.