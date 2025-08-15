Entre el ruido de buses y pasos apresurados, ella limpia la capital.

Cinthya Orozco es funcionaria de la Municipalidad de San José. Un trabajo que considera un regalo.

Este trabajo llegó como respuesta a sus lágrimas: sus hijos estaban pequeños y ella estaba desempleada.

“Este trabajo me gusta demasiado. Siempre se lo pedí a Dios y aquí me voy a quedar hasta que Diosito quiera.”

Fotografía: Mauricio Aguilar

Es así como doña Cinthya lleva 10 años limpiando las calles de San José y contagiando de una sonrisa a cualquiera que la vea.

Fotografía: Mauricio Aguilar

No siempre fue fácil. Antes de llegar aquí superó épocas marcadas por violencia y a lo largo de los años, también tuvo que irse y volver de su puesto, hasta que en 2015 quedó fija.

Es así como doña Cinthya lleva 10 años limpiando las calles de San José y contagiando de una sonrisa a cualquiera que la vea.

Se convierte en madre

Su maternidad fue un milagro que desafió diagnósticos médicos.

“Después de que el doctor me dijo que era estéril… un día llegué y le dije a mi hermana: No me volvió a bajar la menstruación. Y resultó que estaba embarazada. Ahora tengo 4 hijos: Leslie, Carlos Daniel, Jason y Ángel“, afirma Orozco.

Ahora sus hijos ya son adultos. Leslie, el mayor, tiene 29 años, y Ángel, el menor, 21.

Sin embargo, para doña Cinthya siguen siendo sus “chiquitos”. Con el corazón lleno de orgullo, afirma que los ama con la misma intensidad que cuando los cargaba en brazos.

Fotografía: Mauricio Aguilar

En los últimos años, la vida volvió a ponerla a prueba con la pérdida de su esposo y su madre.

“Ha sido muy difícil, pero siempre me he considerado una mujer guerrera. Los hijos son como los dedos de la mano: todos distintos, cada uno con su carácter. Yo los amo y daría por ellos lo que fuera“, confirma doña Cinthya.

“La vida es prestada“

Para doña Cinthya, la maternidad es entrega absoluta, y la vida, un regalo fugaz.

“La vida es prestada, por eso hay que aprovecharla y luchar siempre. Cuando mis hijos me dicen: Mami, tengo un problema, ya no es de ellos, es mío también. Hay que estar en estos zapatos para entenderlo”, dice Orozco con serenidad. Fotografía: Mauricio Aguilar

“Si yo puedo, todas pueden“

En este Día de la Madre, su mensaje para otras mujeres es un grito de aliento.

“Que se esfuercen, que luchen, que se valoren ellas mismas, que nadie les ponga un pero ni un porqué. Si yo puedo, todas pueden“, dice Orozco con orgullo.

Doña Cinthya recorre las calles de San José con la misma dedicación y esmero con que ha enfrentado los desafíos de la vida.

Entre el polvo y las hojas secas, continúa construyendo un hogar lleno de amor y dignidad, recordando que, aunque la vida sea prestada, la huella que deja es para siempre.