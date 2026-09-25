Cine Magaly suspende actividades por daño “irreversible”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Cine Magaly suspendió temporalmente las funciones de su sala principal luego de que un problema eléctrico provocara daños en parte de su equipo durante la madrugada de este jueves.

Fiesta cultural para todas las edades.

La situación se originó por constantes picos de voltaje que afectaron los equipos utilizados para las funciones, obligando al establecimiento a detener temporalmente la programación de la Sala Magaly.

La información fue comunicada por el Cine Magaly mediante sus redes sociales oficiales, donde explicaron que el daño sufrido por el equipo fue calificado como “irreversible”.

Ante esta situación, las funciones de la sala principal quedaron suspendidas mientras el personal trabaja para atender las afectaciones.

Fuentes cercanas a este medio indicaron que, hasta el momento, no se conoce cuándo la Sala Magaly podría volver a estar en funcionamiento, por lo que todavía no hay una fecha definida para su reapertura.

La afectación, eso sí, no implica el cierre total del cine. “La Salita” continúa funcionando con normalidad y el establecimiento mantiene actividad en su cartelera.

De hecho, en la programación oficial todavía aparecen disponibles para la venta boletos para las películas “Abril” y “Si no ardemos, iluminar la noche”.

El Cine Magaly espera poder recuperar cuanto antes el funcionamiento de su sala principal, aunque por ahora el regreso continúa sin una fecha confirmada.