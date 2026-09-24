Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un problema eléctrico obligó al Cine Magaly a suspender, de manera temporal, las funciones de su sala principal, luego de que el equipo reportara un daño que calificó como “irreversible”.

La información fue dada a conocer este jueves mediante las redes sociales oficiales del Cine Magaly, donde explicaron que durante la madrugada se registraron constantes picos de voltaje que terminaron afectando su equipo.

Según explicaron, debido a las afectaciones, se vieron obligados a suspender las funciones de la Sala Magaly, que corresponde a la sala principal del establecimiento.

La situación, sin embargo, no afecta toda la operación del cine. De acuerdo con el comunicado, La Salita continuará funcionando con normalidad, mientras el equipo trabaja para poder retomar la programación de la sala principal.

“Les agradecemos por su comprensión a una situación que, por fuerza mayor, se nos sale de nuestras manos”, indicaron.

El Cine Magaly agregó que esperan continuar con la programación de la Sala Magaly cuanto antes.