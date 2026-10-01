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Después de una semana fuera de funcionamiento, la Sala Magaly volverá a recibir público este jueves 1 de octubre.
La sala principal del reconocido cine josefino retomará su programación luego de que una afectación eléctrica dañara equipos de proyección y obligara a suspender temporalmente las funciones desde el pasado 24 de setiembre.
Aunque la situación obligó a sacar de funcionamiento la sala principal, el Cine Magaly nunca dejó de operar por completo.
Durante estos días, La Salita continuó con sus funciones, por lo que el complejo mantuvo parte de su oferta cinematográfica mientras se trabajaba en la solución de la avería.
Ahora, el cine confirmó que este jueves volverán las proyecciones a la Sala Magaly con su cartelera habitual, poniendo fin a siete días de pausa en ese espacio. El anuncio llegó después de completar los trabajos necesarios para resolver los problemas técnicos ocasionados por los constantes picos de voltaje.