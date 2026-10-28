Cindy Murillo: “Rodrigo Chaves le ganaría por goleada a Lula da Silva”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Cindy Murillo, aseguró que el expresidente Rodrigo Chaves le ganaría “por goleada” al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva si se compararan sus gestiones, mientras cuestionó a sectores de oposición por celebrar la continuidad del brasileño y rechazar una reforma para ampliar la reelección presidencial en Costa Rica.

Durante su intervención en el Plenario Legislativo, Murillo centró buena parte de su discurso en contrastar los gobiernos de ambos políticos y utilizó la reciente elección brasileña para defender la propuesta impulsada por el oficialismo.

“Rodrigo Chaves le ganaría por goleada a Lula en Brasil y ya sabemos quién es Lula, un comunista de la izquierda de Latinoamérica, amigo de (Nicolás) Maduro y de todos los zurdos del planeta”, manifestó.

La diputada oficialista, Cindy Murillo. Foto: Archivo.

La legisladora sostuvo que existe un “doble discurso” entre quienes respaldan la permanencia de Lula en el poder y, al mismo tiempo, cuestionan la posibilidad de modificar las reglas de reelección en Costa Rica.

“Si celebran la continuidad presidencial de cuatro mandatos del presidente Lula da Silva en Brasil, ¿estarían dispuestos a discutir una reforma que amplíe las posibilidades de reelección presidencial en Costa Rica?”, cuestionó.

Murillo también comparó indicadores económicos de ambos países y aseguró que Costa Rica obtuvo mejores resultados durante la administración de Chaves.