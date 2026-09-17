Cinco sismos mayores a 3.0 sacudieron el país este jueves

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó que durante este jueves han ocurrido cinco sismos de magnitud superior a 3.0 en varias zonas del territorio nacional.
Detalles de los sismos:
- Primer sismo de magnitud 3.6 y una profundidad de 22.5 km en La Cruz de Guanacaste.
- Segundo sismo de magnitud 3,5 y con una profundidad de 5.0 km en Quepos de Puntarenas.
- Otro sismo, el tercero, nuevamente en Quepos, Puntarenas, de magnitud 3.4 y profundidad de 5.0 km.
- El cuarto sismo, con una magnitud de 2.9 y profundidad de 43.94 km, en San Ramón, Alajuela.
- Y el último, con una magnitud de 3.7 y profundidad de 8.05 km, en Dominical de Osa, Puntarenas.